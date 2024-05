Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024)28 MAGGIOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA ANALOGA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA AURELIA E TRIONFALE E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI NEE SENSI DI MARCIA CODE PER LAVORI SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.