Via libera europeo all’iniezione settimanale di insulina Rivoluzione vicina per i 4 milioni di italiani affetti da diabete

(Di martedì 28 maggio 2024) Cinquantadue iniezioni in un anno, ovvero una a settimana, invece di 365. Una grande differenza nella quotidianità delle persone con, che da oggi potranno avere un netto miglioramento della qualità di vita grazie all’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali della primaal mondo per il trattamento dei pazienti adulti condi tipo 1 e 2. Una “” che arriva dopo un secolo, ovvero a 100 anni dall’invenzione dell’stessa, affermano gli esperti. In Italia glidasono circa il 6% della popolazione, cioè quasi 4, ma il dato è sottostimato se si pensa che le mancate diagnosi sono circa 1,5. La molecola icodec, prodotta dalla danese Novo Nordisk, è la prima al mondo a lento rilascio ed ha ottenuto l’approvazione dell’ente regolatorioper la commercializzazione in Europa sulla base dei dati di sicurezza ed efficacia dello studio di fase 3a Onwards.

