Via dei Tribunali | da in escandescenze e aggredisce i poliziotti arrestato

(Di martedì 28 maggio 2024) Via dei: Ierano impegnati nell’identificazione di alcuni soggetti accusati di rissa, quando un uomo si intromette aggredendo i militari I Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via deiper la segnalazione di una lite in strada. I, giunti prontamente sul posto, hanno trovato quattro soggetti ed hanno accertato che gli stessi avevano avuto una lite scaturita da futili motivi; in quei frangenti, durante le fasi di identificazione dei prevenuti, è sopraggiunto un altro uomo che, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro i presenti. Gli operatori, pertanto, hanno tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso, non curandosi della loro presenza, ha dato incolpendo uno deifino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.