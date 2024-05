Vespa velutina | come riconoscerla e cosa fare quando si avvista La situazione dei nidi in Toscana

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Calabrone dalle zampe gialle. È chiamata comunemente così lache, a dispetto del nome, che ispirerebbe quasi simpatia, è invece una specie aliena invasiva che rappresenta una seria minaccia per la biodiversità e l’ecosistema locale. “E’ arrivata dal sud-est asiatico in Europa nel 2004, nel sud-ovest della Francia, probabilmente insieme ad una partita di vasellame per bonsai. Da lì è iniziata l’invasione. Purtroppo, ha trovato condizioni favorevoli e si è diffusa sul territorio europeo. Per la, la prima segnalazione risale al 2017 nel comune di Pietrasanta”. A parlare è Federico Cappa, ricercatore del dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, che studia lainsieme alla professoressa Rita Cervo.

