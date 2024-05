Verso Carrarese-Benevento Auteri e il turnover | urgono cambi per gestire le forze

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuella di stasera allo “Stadio dei Marmi” sarà la quinta gara in appena due settimane per la squadra giallorossa. Un autentico tour de force che rischia di mandare i ‘titolari’ in riserva considerando la poca attitudine di misterad effettuare il. Nei quattro match disputati fino ad ora nei playoff l’undici scelto dal tecnico di Floridia ha subito pochissime modifiche obbligando la squadra ad un dispendio di energie notevole, al netto dei cinqueche l’allenatore non ha effettuato nei match al “Ciro Vigorito” contro Triestina (3) e Torres (4). Per stasera, inevitabilmente, misterdovrà prima di tutto decidere a chi affidare la maglia dello squalificato Nardi, salvo poi valutare seriamente di concedere in avvio un po’ di riposo a qualche elemento dell’attacco.

