Verso Atene invasione viola in Grecia Commisso in ritiro con la squadra

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - E' il giorno più intenso, quello della vigilia. Dell'attesa che si mischia all'adrenalina. La paura di non farcela per l'ennesima volta, ma anche la consapevolezza di essere cresciuti e maturati negli ultimi dodici mesi. C'è tutto questo nella Fiorentina che si sta preparando alla terza finale degli ultimi due anni. In conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato di "fuoco dentro", di giocare ogni pallone "come fosse l'ultimo della carriera". Concetti forti, completamente opposti a quelli del tecnico dell'Olympiacos Mendilibar, che ha tenuto i toni bassi cercando di trasmettere calma e serenità alla sua. D'altra parte l'Olympiacos prima del suo arrivo era una sorta di polveriera. Con la sua strategia ha rimesso in carreggiata lagreca.