Ventiquattro medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali del settore preagonistico Propaganda

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – . Trentatré nuotatori e nuotatrici della società, divisi per fasce d’età, hanno gareggiato nei campionati toscani tra diverse specialità e diversi stili, con i più piccoli nati tra il 2015 e il 2018 che sono scesi in vasca a Livorno e con i più grandi nati tra il 2005 e il 2014 che si sono misurati a Pontedera. Da quest’ultima gara sono arrivate particolari soddisfazioni, in virtù della vittoria di ben quattordici titoliper merito di Leonardo Betti del 2009 (oro nei 50 stile libero e nei 50 dorso), Chiara Farsetti del 2006 (oro nei 100 misti e nei 50 rana), Riccardo Maurizi del 2009 (oro nei 100 stile libero e nei 50 farfalla), Marco Morlando del 2008 (oro nei 50 stile libero e nei 100 stile libero), Loris Rubechini del 2005 (oro nei 50 stile libero e nei 50 rana), Luca Lisi del 2014 (oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero), Diletta Sisti del 2013 (oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero) e Andrea Errico del 2006 (oro nei 50 dorso).

Arezzo, 19 marzo 2024 – La Chimera Nuoto ha debuttato ai Campionati Toscani Giovanili Invernali con Nove medaglie . La più importante manifestazione regionale ha preso il via a Livorno con la sessione femminile e ha visto la società aretina scendere in vasca con undici atlete che, negli ultimi ...

La più importante manifestazione giovanile invernale ha preso il via con ottimi risultati nella sessione femminile La Chimera Nuoto ha debuttato ai Campionati Toscani Giovanili Invernali con Nove medaglie . La più importante manifestazione regionale ha preso il via a Livorno con la sessione ...

Arezzo, 12 aprile 2024 – Gabriele Gambini della Chimera Nuoto ha vinto due medaglie d'oro ai Criteria Nazionali Giovanili . La manifestazione di Riccione, valida come campionato italiano invernale, ha riunito i più promettenti atleti di società di tutta la penisola che si sono misurati in diverse ...

