Venezia esplode la rivolta contro le borseggiatrici | ecco le foto esposte in piazza | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) «Signorina, occhio che c'è la borseggiatrice che la sta fissando da mezz'ora». Il signore che ci sta davanti ci avvisa che una ragazza ci sta pedinando e cilla la borsa. Ci voltiamo, è lì che ci: appena si accorge che l'abbiamo notata prende, cappuccio in testa, mascherina sul volto, e sene va. Ormai funziona così, qui a, dove ai turisti viene chiesto il “contributo d'accesso” ma lesono libere di entrare e di infilare le mani ovunque. Le infilano dappertutto. Nelle borse, negli zaini, nelle valigie. Le infilano perfino dentro le tasche delle persone, e sono abili, abilissime. Con la coda dell'occhio ti seguono, e poi con uno scatto felino ti derubano. I residenti e i turisti sono disperati, non passa giorno che qualcuno non venga depredato.