Vendono vaporizzatori nascosti tra lucidalabbra e giochi Ecco il trucco dei furbetti su TikTok

(Di martedì 28 maggio 2024) Diversi ricercatori hanno analizzato centinaia di video super identificare gli hashtag che indicano la vendita di sigarette elettroniche usa e getta che creano dipendenza e che sono potenzialmente pericolose. Il Daily Mail ha riportato che dietro alcune clip all’apparenza “innocenti” che pubblicizzanoadatti ai bambini piccoli, in realtà erano messaggi in codice diretti ai più giovani con l’uso di hashtag mirati a “comunicare” che si stavano vendendodi nascosto. È stato scoperto che i prodotti per svapare eranotra oggetti innocui in sacchetti sigillati oall’interno di elastici per capelli. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nicotine and Tobacco Research, ha identificato gli hashtag incriminati tra cui #puffbars, #geekbar e #elfbar.