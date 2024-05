Vendicativa rosicona | Meloni str*** come reagisce Conte davanti a Floris

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) "". Giuseppeliquida così la Giorgiache oggi ha apostrofato Vincenzo De Luca ricordandogli l'epiteto indirizzato alla presidente del Consiglio nei giorni scorsi. "Qualcuno coglie anche un atteggiamento verace che può suscitare simpatia però è la presidente del Consiglio", sottolinea il leader M5s a diMartedì su La7. "Per cortesia istituzionale - rileva ancora - non si risponde con la stessa moneta. Non è che ci mettiamo a parolacce. Il problema del prestigio delle istituzioni va al di là di. Se tieni una ministra accusata di truffa aggravata nel momento del Covid... Sono sfregi alle istituzioni". Insomma per l'ex premier la legge del silenzio vale solo perche deve incassare gli insulti da parte di un governatore, massimo rappresentante delle istituzioni di una Regione senza mai reagire.