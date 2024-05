Velista dell' Anno Fiv vince ancora il duo volante Tita-Banti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Ruggeroe Caterinavincono, e per la sesta volta in carriera, il titolo diFiv. La premiazione, nella serata di ieri, ha visto come finalisti anche Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich e Niccolò Renna. Premiati anche la Barca del', il "Nessun Dorma", l'Italia Yachts vincitore'Arc Rally for Cruiser 2023, l'Armatore-timoniereè Guido Baroni, di Lunatika. Francesco Ettorre, Presidentea Federazione Italiana Vela sottolinea come "nell'in cui Genova è capitale Europeao Sport non potevamo non organizzare nuovamente gli Oscara Vela in questa città alla quale siamo storicamente legati. Questa sera sarà anche l'occasione per festeggiare la squadra che ci rappresenterà alle Olimpiadi.