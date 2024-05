Varietà e divertimento | scopri tutti i summer camp di Firenze e dintorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) I centri estivi aoffrono un’esperienza straordinaria per bambini e ragazzi, immergendoli nel cuore della cultura, dell’arte e della storia italiana. La città, con i suoi capolavori artistici, monumenti storici e atmosfere emozionanti, diventa il contesto perfetto per un’avventura estiva indimenticabile. I centri estivi disi configurano come servizi educativi, concepiti come contesti ludico-ricreativi nei quali i ragazzi sperimentano modelli di relazione per lo sviluppo e il consolidamento di abilità e competenze. Inoltre favoriscono la piena partecipazione sociale e rappresentano luoghi di inclusione nei qualigli ospiti partecipano ad attività di gruppo, anche attraverso misure di sostegno personalizzato. Estremamente variegata risulta essere l’offerta fiorentina, con centri estivi sportivi, artistici, scientifici e molti altri.