Ci sarà Vanina 2 – Un Vicequestore a Catania , la fiction con Giusy Buscemi? Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, mercoledì 17 aprile 2024 è andata in onda l’ultima puntata che ha lasciato un finale ricco di interrogativi. Scopriamo insieme se è in programma una seconda stagione. Vanina 2, ... superguidatv

Vanina – Un Vicequestore a Catania avrà una seconda stagione - vanina – Un vicequestore a Catania avrà una seconda stagione - Nuovi casi attendono vanina Guarrasi – Un vicequestore a Catania. La fiction Mediaset, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia ed interpretata da Giusy Buscemi, avrà infatti una seconda stagione. davidemaggio

ASCOLTI – Ricerca: nell’anno delle guerre pubblico non rinuncia a fiction, varietà e reality - ASCOLTI – Ricerca: nell’anno delle guerre pubblico non rinuncia a fiction, varietà e reality - Napoli, 28 Maggio – Nell’anno (televisivo) delle guerre in Ucraina, Medio Oriente, delle tensioni internazionali e della campagna elettorale per Regionali ed Europee, il pubblico italiano non rinuncia ... sciscianonotizie

Carlo Degli Esposti: «Vi manca Montalbano Sto lavorando per voi» - Carlo Degli Esposti: «Vi manca Montalbano Sto lavorando per voi» - Nel frattempo ci sono le riconferme di titoli amatissimi. Iniziamo da “vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania”, che è andata bene su Canale 5. Lavorate già alla seconda stagione «Sì, scriveremo ... sorrisi