Valsa abbonamenti al via I prezzi restano invariati

(Di martedì 28 maggio 2024) La nuova campagnaè ufficialmente lanciata e da ieri pomeriggio è possibile sottoscrivere i rinnovi per gli abbonati della stagione passata. Isono sostanzialmente rimasti uguali a quelli della stagione 2023/2024, con alcune agevolazioni che riguardano gli sconti per le famiglie e un doppio buono da spendere per acquisti nel merchandising. La Curva Ghirlandina, la Gradinata Laterale Alta e la Gradinata Est costeranno 173 euro a stagione per i rinnovi e 204 euro per i nuovi abbonati a prezzo intero, poi si sale man mano (188 o 221 per la Gradinata Centrale, 226 o 266 per la Gradinata Bassa e via dicendo) fino ad arrivare al top di gamma, ovvero alla Tribunissima (1075 euro per i rinnovi, 1265 euro per i nuovi) o i Centralissimi che costano 2044 euro al rinnovo e 2405 euro per i nuovi abbonati.