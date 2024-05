Valditara invoca una società del bene basata su solidarietà e impegno | Un concetto bello e importante

Il prof che censura Dante scontenta tutti: politici, presidi e perfino gli islamici - Il prof che censura Dante scontenta tutti: politici, presidi e perfino gli islamici - Condanna unanime alla scelta dell'insegnante di Treviso. valditara dispone un'ispezione nella scuola, il leader delle associazioni delle comunità straniere ... huffingtonpost

Valditara, 'onoriamo Capaci ma data concorso non cambia' - valditara, 'onoriamo Capaci ma data concorso non cambia' - ' impegno del ministero per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la scorta' ma 'è stata considerata impraticabile ogni ipotesi di spostamento della prova concorsuale nazionale per i dirigent ... informazione

Concorso per dirigenti scolastici nel giorno della commemorazione di Falcone: “Mancanza di rispetto” - Concorso per dirigenti scolastici nel giorno della commemorazione di Falcone: “Mancanza di rispetto” - “Il ministro dell’Istruzione torni sui propri passi e sposti la data per il concorso per dirigenti scolastici: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell’Italia. Non ci sono ragioni organizzative ... informazione