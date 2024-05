Vado alla Fermignanese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il portiere Gianluca Marcantognini difenderà la prossima stagione la porta dellaallenata da Simone Pazzaglia. Marcantognini lascia il Fossombrone dopo tre ottime stagioni, l’ultima con il capolavoro della salvezza in serie D. La notizia ha suscitato tanti messaggi di affetto in città. tra gli altri quello di Francesco Tramontana, sempre vicino al club: "Penso che a Fossombrone i portieri bravi ci sono sempre stati – dice – ma Gianluca Marcantognini è tra tutti, a mio parere, il portiere più bravo che abbia militato nella nostra squadra negli ultimi 50 anni. C’è dunque tristezza per questa partenza, ma una società ed una tifoseria intera ringraziano e sono orgogliosi di averti avuto con noi. Giornata malinconica, ma Gianluca lo ricorderemo a lungo con piacere ed affetto".