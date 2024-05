Usciremo dall’Unione Casa Artusi vogliamo vedere bene i conti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Raffaele Montalti, quali i punti di forza del suo programma? "Competenza, coerenza, trasparenza, queste sono le nostre tre parole d’ordine e le abbiamo trasferite nel nostro programma. Appena insediatiimmediatamentedei Comuni. Poi ci sarà da ricostruire la macchina comunale. In questi cinque anni non solo i dirigenti, ma tanti dipendenti sono andati via, all’interno della rocca c’era un clima inappropriato. Ci sarà da lavorare molto per ristabilire quell’eccellenza che era la macchina comunale. Faremo poi uno studio di fattibilità per lo spostamento degli uffici comunali fuori dalla rocca per andare poi a implementare il museo archeologico e usare la rocca come contenitore culturale e attrattività turistica". Nel vostro programma c’è la ‘rilettura del progetto’, cosa significa? "capirela questione.