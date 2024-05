USA | tempeste colpiscono il Midwest almeno 22 morti

(Di martedì 28 maggio 2024) Fortihanno colpito gli USA. Nel, in particolare in Texas, Oklahoma, Arkansas e Kentucky, sono morte22 persone. Fortigli USA Fortihanno colpito alcune parti degli USA durante il fine settimana del Memorial Day, provocando la morte di22 persone e il ferimento di centinaia. Le

Meteo estremo: raffica di tornato uccide 23 persone negli USA - Meteo estremo: raffica di tornato uccide 23 persone negli USA - sono state previste ulteriori tempeste e temperature elevate per il Texas e le pianure meridionali nella giornata di martedì, con possibilità di grandine e forti venti. I funzionari della Federal ... meteogiornale

Allerta Meteo USA, 110 milioni di americani in allarme per maltempo estremo e tornado - Allerta Meteo USA, 110 milioni di americani in allarme per maltempo estremo e tornado - MeteoWeb Situazione meteo estrema negli Stati Uniti d’America: piogge battenti e venti fino a 100km/h stanno colpendo gli stati di New York, Pennsylvania e New Jersey, con la situazione che potrebbe a ... informazione

Negli Stati Uniti sono morte almeno 21 persone a causa di alcuni tornado tra Arkansas, Texas, Kentucky e Oklahoma - Negli Stati Uniti sono morte almeno 21 persone a causa di alcuni tornado tra Arkansas, Texas, Kentucky e Oklahoma - Almeno ventuno persone sono morte e decine di altre sono state ferite da alcune tempeste e tornado che nel weekend hanno colpito varie parti degli Stati Uniti centro-meridionali. Le autorità statali c ... ilpost