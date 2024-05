Usa ' rattristati da Rafah Israele rispetti il diritto'

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli Stati Uniti si dicono "profondamente" per i raid israeliani ae invitanoa "rispettare i diritti umanitari". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, in un briefing con la stampa. .

Doveva essere la ‘zona sicura‘ per i palestinesi di Rafah , si è trasformata nell’ennesimo cimitero di civili scavato nei crateri delle bombe israeliane. Non sono bastati i due massacri nel campo profughi di Tal al-Sultan, Tel Aviv ha lanciato i suoi missili anche sulla tendopoli di al-Mawasi, il ... ilfattoquotidiano

Strage per il raid di Israele a Rafah . I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. Hamas annuncia lo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu parla di un ’tragico incidente’. Dalle prime indagini sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz ... ilsole24ore

Amb.Israele: no guerra,dipende da Hamas - Amb.israele: no guerra,dipende da Hamas - 16.07 Amb.israele: no guerra,dipende da Hamas "Un cessate il fuoco è auspicabile,e ci può essere già domani,se Hamas rilascia gli ostaggi e interrompe gli attacchi". Così l'ambasciatore israeliano ... servizitelevideo.rai

"Sciogliamo la Nato", Tarquinio diventa un caso - "Sciogliamo la Nato", Tarquinio diventa un caso - Forse è il caso di usare lo stesso lessico per tutte le guerre" sottolinea a proposito dell'ultimo massacro a rafah. E aggiunge: "Se le alleanze servono a perpetuare la guerra, allora è meglio ... adnkronos

