USA | No all’uso di armi americane per colpire la Russia E su Israele il portavoce Kirby precisa | La nostra politica non cambia dopo Rafah

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche se il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg spinge sull’uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi occidentali perlagli americani gettano acqua sul fuoco. «Non c’è alcunmento nellasu questo punto. Non incoraggiamo né consentiamo l’utilizzo difornite dagli Stati Uniti perall’interno della», ha detto in un briefing ildel Consiglio di sicurezza nazionale John. Il presidente USA Joe Biden ha inoltre ribadito oggi che non intende inviare truppe Usa in Ucraina. «Non ci sono soldati americani in guerra e sono determinato a mantenere le cose così ma resteremo al fianco di Kiev», ha detto durante il discorso per la cerimonia delle lauree all’accademia militare di West Point.