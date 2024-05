Usa, la nostra politica non cambia dopo raid Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)ildi domenica contro"lanon". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. "'E' appena successo, gli israeliani investigheranno", ha sottolineando precisando che Washington "non si vuole girare dall'altra parte" su quello che è successo. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, "continuano a ritenere" l'operazione a"limitata. L'ingresso di un carro armato, di per se' non rende un'operazione di grosse dimensione", ha precisato. .