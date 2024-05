Urso accordo con Stellantis a giugno a Palazzo Chigi

(Di martedì 28 maggio 2024) "Undi sviluppo potrà essere siglato già acon gli altri ministri competenti in materia dopo gli ultimi approfondimenti tecnici sulle indicazioni ricevute dai sindacati". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfoal termine dei tavoli a Roma sugli stabilimentidi Pomigliano e Cassino.ha aggiunto che "per Pomigliano e Cassino le prospettive sono positive e con i nuovi modelli per Mirafiori e per Melfi siamo finalmente sulla strada giusta". .

