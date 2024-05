Uomo sorprende moglie per i 50 anni di matrimonio con 1 milione di girasoli

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 28 maggio 2024) Un agricoltore del Kansas ha trovato 1.2 milioni di modi per dimostrare alla, con la quale è sposato da 50, quanto la ama. Per festeggiare le loro nozze d’oro nel 2023, Lee Wilson ha sorpreso laRenee con un campo didorati, 24.000 per ogni anno di. Continuate a leggere per saperne di più su questo gesto incredibilmente romantico! Lee Wilson era in missione per trovare un regalo speciale per la sua bellissima sposa Renee, con la quale festeggiava 50di. L’agricoltore, che vive a Pratt, in Kansas, ha raccontato che la loro storia d’amore è iniziata quando i due frequentavano le scuole superiori e che è stato amore a prima vista. “Ci siamo conosciuti al liceo. Lei non poteva uscire prima dei 16, io l’ho chiamata il giorno del suo 16° compleanno ed è stato allora che abbiamo iniziato a frequentarci”, ha ricordato Lee, condividendo i dolci momenti del loro inizio felice a una festa sulla pista di pattinaggio di Harper, in Kansas.