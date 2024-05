Uomini e Donne Chiara Rabbi senza freni | tutta la verità su Davide Donadei Roberta Di Padua e Beatrice Buonocore

C’è davvero un riavvicinamento in corso fra Mario Cusitore e Ida Platano? Nelle scorse ore alcune indiscrezioni farebbero pensare a qualche prova tecnica di pace fra L’ex discusso corteggiatore e L’ex tronista per cui era sceso nel parterre del dating show di Maria De Filippi. Dopo il tormentato ... isaechia

Giorgio Manetti , dopo l’esperienza a Uomini e Donne , ha cambia to totalmente vita e oggi ha una carriera diversa. La partecipazione televisiva ha segnato sicuramente il suo percorso, dopo tutto è stato uno dei volti più chiacchierati nella storia del programma, soprattutto per la storia d’amore con ... notizie

Un nuovo capitolo della “storia infinita” in arrivo? Questo, almeno, è ciò che è trapelato da una recente indiscrezione che vede come protagonista Ida Platano. Come è noto, il suo percorso a Uomini e Donne non è andato nel modo sperato. Pare, però, che l’ex tronista abbia avuto modo di risentire ... velvetgossip