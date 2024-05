Università Unicamillus | a giugno e luglio i test d' ingresso per Medicina 2024-2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'di Scienze medicheha pubblicato il nuovo bando, con la possibilità di iscriversi ald'per il corso di laurea magistrale a ciclo unico ine Chirurgia in lingua inglese presso la sede romana dell'ateneo medico. In caso di superamento dello stesso, i candidati ammessi potranno immatricolarsi per l'anno accademico, con inizio delle lezioni in autunno. Ild'dipressoè aperto non solo a coloro che sono in possesso di un diploma di maturità, ma anche agli iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di II grado ossia a coloro che si stanno accingendo a sostenere gli esami di maturità. Un aspetto particolarmente interessante riguarda il numero di possibilità: ild'presso l'ateneo medico Internazionale potrà essere tentato per ben due volte, in due date differenti.