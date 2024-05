(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – L’di Scienze medicheha pubblicato il nuovo bando, con la possibilità di iscriversi alper il corso di laurea magistrale a ciclo unico ine Chirurgia in lingua inglese presso la sede romana dell’ateneo medico. In caso di superamento dello stesso, i candidati ammessi potranno immatricolarsi per .

(Adnkronos) – L’ Università di Scienze Mediche UniCamillus ha pubblicato i bandi per le professioni sanitarie dell’anno accademico 2024-2025 per la sede di Roma. I bandi in questione sono due: uno permette di iscriversi ai corsi di laurea triennale in lingua inglese (Fisioterapia, Infermieristica, ... periodicodaily

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L' Università di Scienze Mediche UniCamillus ha pubblicato i bandi per le professioni sanitarie dell'anno accademico 2024-2025 per la sede di Roma. I bandi in questione sono due: uno permette di iscriversi ai corsi di laurea triennale in lingua inglese ... liberoquotidiano

Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L' Università di Scienze mediche Unicamillus ha pubblicato il nuovo bando 2024-2025 , con la possibilità di iscriversi al test d'ingresso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la sede romana dell'ateneo ... liberoquotidiano

Università, Unicamillus: a giugno e luglio i test d’ingresso per Medicina 2024-2025 - Università, unicamillus: a giugno e luglio i test d’ingresso per Medicina 2024-2025 - test aperti a diplomati e maturandi per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese ... adnkronos

Test di Medicina e Chirurgia nelle Università private: ecco come prepararsi al meglio - test di Medicina e Chirurgia nelle Università private: ecco come prepararsi al meglio - Tutto quello che c’è da sapere sul metodo Cordua per arrivare primi nelle graduatorie dei test di ingresso universitari ... today