Università del Salento studenti vessati dalla prof di Latino Pe ril Tar la sospensione è illegittima ma solo in parte

(Di martedì 28 maggio 2024) Sospesa per 45 giorni in più. Il Tar di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso della docente di Letteratura latina, Sabina Tuzzo, contro l?del, sanzionata con.

«La ricerca è imprescindibile in ambito sanitario . Non esiste una buona assistenza senza un'ottima ricerca: sono due punti strettamente interconnessi e parlando di futuro del... quotidianodipuglia

Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Giornata di Lutto per il Mondo accademico salentino e per l’Università del Salento . È scomparsa la professoressa Adele Filippo , Professore Associato di Lingua e Letteratura greca dell’Università salentina. Studiosa di grande sensibilità e intelligenza, ha dedicato i ... dayitalianews

Progetto NERD 50.000 studentesse italiane si cimentano con l'AI di IBM - ... Ca' Foscari di Venezia, Università di Verona, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Cagliari, Università del Salento, Università di Catania, ... bitmat

La vita che volevi, la recensione dei primi episodi: se la serie che volevamo non è questa - ... che pensa di aver trovato la felicità e una propria stabilità nel Salento, in quel di Lecce, dove ... che non vede da ben 15 anni, dai tempi dell'università a Napoli, quando era ancora Alessandro e ... movieplayer