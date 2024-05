Un' epopea vichinga di violenza e vendetta In un cameo compare pure Bjork

(Di martedì 28 maggio 2024) In onda questa sera alle 21.20 in prima tv su Rai 4, The Northman è un film diretto da Robert Eggers ispirato a un antico racconto islandese, da cui anche Shakespeare ha attinto per il suo Amleto. Un’con un super cast con al centro Alexander Skarsgård e Nicole Kidman. E inoltre Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe e dalla cantante. Anya Taylor-Joy “trafitta” da decine di frecce: l’abito vintage per la première di “Furiosa” X Leggi anche › Alexander Skarsgård: da vampiro a Tarzan, tutto quello c’è da sapere sul nuovo sex symbol The Northman, la trama Amleth (Skarsgård da adulto, Oscar Novak da bambino) è un giovane principe che, all’inizio del X secolo, vive vicino alle Isole Orcadi, nel regno di Hrafnsey governato da suo padre re Aurvandil (Ethan Hawke), e da sua madre la regina Gudrún (Nicole Kidman).

Alexander Skarsgård, Nicole Kidman , Anya-Taylor Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe in un’ epopea vichinga che non lascia indifferenti. Stasera in tv, su Rai4 alle 21.20, c’è un film da non perdere: The Northman di Robert Eggers. ... amica

Stasera in tv “The Northman”: da Alexander Skarsgard a Nicole Kidman, un super cast per una notevole epopea vichinga - Stasera in tv “The Northman”: da Alexander Skarsgard a Nicole Kidman, un super cast per una notevole epopea vichinga - "The Northman": trama, cast e recensione del film da vedere stasera in tv. Con Alexander Skarsgard, Nicole Kidman ed Ethan Hawke ... amica

Stasera in tv: “The Northman” su Rai 4 - Stasera in tv: “The Northman” su Rai 4 - Rai 4 stasera propone "The Northman", film storico d'azione del 2022 diretto da Robert Eggers e interpretato da Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe. cineblog