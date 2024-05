Una barriera contro gli scambisti a Lido di Dante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Ravenna, 28 maggio 2024 – Era nata come un’isola di natura, pace e naturisti ma via via negli anni si è trasformata in un luogo non così edificante, nel quale la natura c’entra poco o nulla, pur ai margini di una bellissima pineta.die i suoi annosi problemi sono al centro di un ordine del giorno del Consiglio comunale per quanto sta accadendo. Viene chiesto, anche per mano del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, di “avviare la realizzazione – si legge – di un progetto di installazione di un sistema tecnologico di accesso limitato ai pedoni, ai ciclisti, ai veicoli dei residenti e delle attività agricole e ai mezzi di vigilanza e di intervento pubblico, la definizione del quale, sulla base delle molte esperienze e modalità attive ovunque, anche nella nostra città, è demandata alla disponibilità espressa dalla Polizia locale.