Un Vangelo da supermarket La recensione di Ciccotti

(Di martedì 28 maggio 2024) Il diplomatico Voltaire divideva i libri in capolavori e noiosi. In caso di pareri negativi evitava parole o costrutti quali “brutto”, “vergognoso”, “non artistico”. Persecondo Maria di Paolo Zucca incontro difficoltà nel definirlo. Poiché l’idea del soggetto non sarebbe malvagia: inventarsi una Maria adolescente, inizialmente birichina, a volte disubbidiente, con qualche bugia bianca e poi quasi convinta del suo destino non sarebbe stato irrealistico. Ma la sceneggiatura (2023) di Paolo Zucca, Barbara Alberti e Amedeo Pagani, tratta dal romanzo di Barbara Alberti (1979), forse esagera, volendo sbalordire lo spettatore con scelte “d’avanguardia”, che sarebbero piaciute a André Breton e Louis Buñuel (un omaggio involontario al centenario del movimento francese?).