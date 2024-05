Un Truman Show durato otto anni Così l’Fbi ha incastrato una spia cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) PerAlexander Yuk Ching Ma ha vissuto in un “”. Già funzionario della Cia negliOttanta, assegnato alle attività “clandestine”, l’uomo ha lavorato dal 2004 al 2012 come consulente linguistico a contratto presso l’ufficio deldi Honolulu. Peccato che il Bureau fosse a conoscenza dei suoi legami precedenti con l’intelligence, lo ha assunto in una sede esterna dove le sue attività e i suoi contatti con la Cina potessero essere monitorati e indagati. Venerdì scorso, l’uomo, 71, arrestato nell’agosto 2020, ha patteggiato dichiarandosi colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta o alla consegna di informazioni sulla difesa nazionale a un governo straniero. Secondo i termini dell’accordo di patteggiamento, Ma, cittadino americano nato a Hong Kong, dovrà collaborare con gli Stati Uniti, anche sponendosi a interrogatori da parte delle agenzie governative statunitensi.