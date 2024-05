Un tesoro di arte e storia torna in Italia | 600 opere rimpatriate dagli Usa Patrimonio da 60 milioni

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Il grande principe ellenistico in bronzo del I a.C. Un prezioso tetradramma da Naxos, in argento, del IV a.C con il Dio Dioniso sul dritto e Sileno sul rovescio, che stava per essere venduto a New York per 500mila dollari. E poi le monete, un contorniato di Traiano sottratto al Museo archeologico Oliveriano di Pesaro nel 1978 che stava per andare all'asta a Philadelphia, e quelle in oro rubate nel 2009 al Museo Archeologico Nazionale di Parma. Non mancano elmi, sculture in bronzo, anfore, mosaici, monili, dal IX a.C al III D.C., ma anche affreschi del Seicento, materiale bibliografico dell'Ottocento. Sono le 600d'Stati Uniti dai carabinieri TutelaCulturale del valore di circa 60di euro.

