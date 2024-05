Un solo e clamoroso piano sequenza | Pompei l' impresa di Alberto Angela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Un unicoininterrotto, passo passo, al pari contra le rovine antiche ma in realtà anche nuovissime dell'antica. A meno di dodici ore dall'apertura ufficiale ai visitatori dal vivo, prevista per domani, RaiUno dedica la prima serata di oggi a. Le nuove scoperte, speciale Meraviglie prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico e il Ministero della cultura e condotto dal principe dei divulgatori italiani. Tra le più recenti scoperte potremo ammirare una brocca rimasta perfettamente intatta, con il bronzo diventato lucente azzurrite. La meraviglia degli affreschi con Andromeda e Perseo che ha appena reciso la testa di Medusa. E addirittura il disegno di un bambino di allora. Ma poi, in quel mix inevitabile di curiosità e pathos, anche tutta la disperazione di quella mano che riemerge dalla sabbia, ancora in cerca di salvezza, mentre la corrente di lava e lapilli l'ha ormai fatalmente travolta.