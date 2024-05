Un posto al sole trama 28 maggio 2024 | la decisione di Raffaele

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 28 maggio 2024)Giordano potrebbe maturare unadrastica ad Unal, come si evince dallarelativa alla puntata che andrà in onda martedì 28. Intanto, Roberto sarà ancora furioso per l'aggressione subita da parte del portiere di Palazzo Palladini e sarà intenzionato a non fargliela passare liscia. Di recente, infatti, Ferri, adirato per aver scoperto che Ida e Diego hanno chiesto l'assistenza legale di Niko per intraprendere una battaglia in tribunale per rivendicare i diritti di madre della Kovalenko sul piccolo Tommaso, ha sfogato la propria frustrazione su. L'imprenditore, in particolare, commentando la caduta dalle scale in cortile di Antonio, ha fatto notare a Giordano che non ha saputo impartire la giusta educazione né a suo figlio Diego né tantomeno al nipotino.