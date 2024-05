Un posto al sole anticipazioni 28 maggio | Raffaele resta a Palazzo Palladini

(Di martedì 28 maggio 2024) La puntata di Unalin programma martedì 282024, vedrà protagonista. Il condominio voterà contro il suo licenziamento, una decisione che manderà su tutte le furie Roberto. Il portiere storico delpotrà tirare un sospiro di sollievo, ma Ferri cercherà comunque di prendersi la sua rivincita, affinché il suo rivale posso essere licenziato. Scopriamo qualche spoiler in più sul nuovo appuntamento della Serie Tv. Unal28Nel corso della giornata di martedì 282024, su Rai Tre Unalandrà in onda con una nuova puntata. Lefanno sapere che il condomini delsi schiereranno a supporto di, onde evitare che lui venga licenziato. Roberto furioso, vorrà prendersi la sua rivincita, affinché il suo rivale possa perdere ildi lavoro.

Un Posto al Sole anticipazioni oggi 27 maggio : Alberto furioso Cari telespettatori, preparatevi per un’altra emozionante puntata di Un Posto al Sole , in onda il 27 maggio 2024 su Rai3. Le prossime vicende dei nostri amati personaggi promettono di essere intense e ricche di colpi di scena. ... termometropolitico

I condomini non cedono al ricatto di Ferri, e tutti, compreso Alberto Palladini, votano contro la richiesta di licenziamento a Raffaele. Roberto però non placa la sua cattiveria, e fa fede alla sua intenzione di querelare il portiere per l’aggressione subita. Con il solo intento di tenere sotto ... ilfoglio

