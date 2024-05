Un nuovo sottomarino per esplorare il Titanic | il miliardario Larry Connor tenta l’impresa dopo il disastro dell’OceanGate

(Di martedì 28 maggio 2024)la tragica implosione del sommergibile OceanGate nell’estate del 2023, che ha causato la morte di cinque persone, il settore del turismo subacqueo estremo è stato messo in ginocchio. Tuttavia, un uomo non si è lasciato scoraggiare:, noto imprenditorestatunitense, ha annunciato un ambizioso progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’esplorazione subacquea., 74 anni, è a capo delGroup, una società di investimento immobiliare dell’Ohio e nel 2022, ha partecipato come turista spaziale alla missione Axiom Mission 1, trascorrendo 17 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ora, è pronto per una nuova sfida: dimostrare al mondo che l’esplorazione subacquea può essere sicura. La sua missione lo porterà sulle tracce del leggendarioa bordo di undella Triton Submarines, azienda leader nella produzione di veicoli subacquei.

