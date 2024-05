Un incontro sulla sicurezza stradale a scuola La Polizia locale spiega gli atteggiamenti corretti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli incontri sull’educazionevogliono promuovere tra i giovani la cultura della legalità e l’etica della responsabilità,ndo ai bambini e ai ragazzi i rischi della strada, i concetti di base della, le regole fondamentali in tema di circolazione. Ci sono delle regole che più spesso sono trasgredite? "Ci sono che regole che spesso sono trasgredite perché sono poco conosciute. Facciamo degli esempi. Il codice della strada stabilisce che l’attraversamento sulle strisce pedonali con una bicicletta deve essere effettuato smontando dalla sella e spingendo la bici a mano. Eppure, quando vediamo una bicicletta attraversare sulle strisce pedonali, non la vediamo quasi mai spinta a mano! Ecco un altro esempio. Non tutti sanno che i mezzi più grossi, ad esempio gli autobus e i camion, hanno un angolo cieco, cioè un’area intorno al veicolo che il conducente non può vedere direttamente o attraverso gli specchietti.