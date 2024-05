Un atlante di Pinocchio | ecco come il mondo intero ha accolto Collodi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Montecatini (Pistoia), 28 maggio 2024 – Una storia immortale, che nei suoi 140 anni ha superato le barriere geografiche, politiche e generazionali di tutto il. Il burattino più famoso del globo,, da oggi ha un suoufficiale. Un’opera che indaga il solco che la storia scritta da Carlo Lorenzini ha lasciato nelle culture mondiali attraverso 192 traduzioni in lingua e dialetti da parte di quasi 700 autori. Si chiama "di": un libro, edito da Treccani, ideato e progettato da Giovanni Capecchi, promosso da Fondazione Caript, Fondazione Uniser di Pistoia, Fondazione Nazionale Carlo, l’Università per Stranieri di Perugia e sostenuto dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.