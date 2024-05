Un anno fa il naufragio davanti a Lisanza | sul lago Maggiore la cerimonia in ricordo delle quattro vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Sesto Calende (Varese) – A undaldell’imbarcazione "Good...uria", sorpresa il 28 maggio dello scorsodalla furia di un improvviso e violento temporale, nel tratto di, in serata a Sesto Calende alle 19 si è svolta in presenza del sindaco Giovanni Buzzi e del parroco don Luciano Andriolo, una breveindella tragedia: Tiziana Barnobi di 53 anni e Claudio Alonzi, di 60, funzionari dell'intelligence italiana, Shimoni Erez 54 anni, ex agente del Mossad israeliano e Anja Bozhkova 50 anni, residente a Sesto Calende e moglie dello skipper Claudio Carminati, unico indagato per la tragedia. Ilè stato rivolto anche ai sopravvissuti e un pensiero riconoscente da parte del sindaco “ai soccorritori, alle forze dell'ordine e alle persone comuni che erano sulquella sera del 28 maggio scorso e che non hesitato, mettendo a rischio la loro stessa incolumità, a prestare soccorso, salvando così numerose vite”.