Un altro guaio per re Carlo II | non ci sono lavoratori Clarence House non aprirà al pubblico ad agosto

(Di martedì 28 maggio 2024) Unpiano di reII va a rotoli. La sua residenza londinese,, non sarà tra le sei (dovevano essere otto in tutto) proprietà del sovrano che questa estate apriranno le porte al(pagante). Monetizzare, celando l’obiettivo con il paravento della “monarchia più aperta e smart”, era uno degli imperativi della nuova gestione della corona dopo il passaggio da Elisabetta II, custode del rigore e della tradizione, al figlio con velleità di modernizzazione e apertura. Manca il personale e gli annunci di lavoro cadono nel vuoto, quindi, il re non potrà offrire a sudditi e turisti un viaggio all’interno delle stanze reali dei palazzi più famosi. Secondo il Guardian che ha dato la notizia, “neanche la monarchia sarebbe stata immune alla Brexit” considerata la vera responsabile per la grave carenza di personale che affligge la corona così come tutto il comparto turistico britannico.

La strada che doveva portare Antonio Conte al Napoli si è interrotta bruscamente. Lo comunica Radio Kiss Kiss Napoli . Conte non sarà l’allenatore del Napoli , su di lui per altro c’è anche il Chelsea. De Laurentiis sta ragionando su altri profili per la panchina. Le parole del direttore Valter De ... ilnapolista

“Lo presentiamo noi il prossimo Festival di Sanremo ”. L’annuncio in pratica è avvenuto ieri sera nel corso della trasmissione “I migliori anni” (Rai 1) condotta da Carlo Conti e ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, non c’era stato alcun preavviso da parte dell’azienda pubblica della tv, ma ... caffeinamagazine

Nel recente viaggio del principe Harry nel Regno Unito, non sono mancate le sorprese. Mentre il duca di Sussex partecipava a eventi benefici, il padre, Re Carlo III, aveva altre priorità, incontrando nientemeno che David Beckham per discutere della sua fondazione di beneficenza. Prima del suo ... thesocialpost

Canone Rai, UFFICIALE: altri 200€ spillati agli italiani per il 2024 | Altro che gratis: salasso inutile e costoso - Canone Rai, UFFICIALE: altri 200€ spillati agli italiani per il 2024 | altro che gratis: salasso inutile e costoso - Un'ulteriore spesa ai danni degli italiani: questa volta l'esborso è importante. Nessuno è esente da questo nuovo provvedimento. sicilianews24

Nel Regno Unito la preoccupazione sale, perché la Principessa non si vede da quel famoso video e nessuno ne parla - Nel Regno Unito la preoccupazione sale, perché la Principessa non si vede da quel famoso video e nessuno ne parla - Di lei non si sa altro. Il marito, il Principe William ... Infatti, i sudditi inglesi sono molto preoccupati di questo silenzio che non promette nulla di buono. re carlo iii va avanti nonostante il ... gazzetta

Re Carlo «sta meglio», e «nonostante il tumore non abdicherà» - Re carlo «sta meglio», e «nonostante il tumore non abdicherà» - Le ultime rivelazioni degli esperti reali a proposito della salute di King Charles sono confortanti. Resta invece alta la preoccupazione a proposito di Kate Middleton: «Di lei non sappiamo più nulla» ... vanityfair