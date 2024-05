Un affare di famiglia | foto in coppia o con bambini sul red carpet di Cannes 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) La grandedel cinema: un legame reale Si dice spesso che il mondo del cinema sia come una grandee il Festival diquest’anno ha riaffermato questo concetto. Il tappeto rosso ha visto una varietà di coppie e gruppi familiari, mostrando una tendenza commovente. Che si trattasse di una passeggiata con la madre, il nonno o lo zio, queste coppie familiari hanno aggiunto un fascino unico all’evento. Judith Godrèche e la figlia Tess Barthélémy: una dichiarazione potente Abbiamo visto per la prima volta Judith Godrèche e sua figlia Tess Barthélémy sorridere sul tappeto rosso. Tuttavia, le loro espressioni divennero presto serie, con le mani che coprivano la bocca per simboleggiare il silenzio delle donne vittime di violenza e abusi sessuali, un toccante riferimento al cortometraggio di Godrèche, “Moi aussi” (“Anch’io”).

