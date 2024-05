Ultim’ora Rossi-Marquez telenovela infinita | ennesimo colpo di scena

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 28 maggio 2024): unache piazza l’di. Dopo anni di “botte” in pista arriva la rivelazione ufficiale del pilota che ancora lotta in moto Se le sono date di santa ragione in pista. E gli screzi non sono mai mancati. Diciamo che tra Valentinoe Marcnon è mai nata un’amicizia. Colleghi di lavoro, avversari, e niente di più. Ci può assolutamente stare, mica tutti devono e possono piacere a tutti.(Lapresse) – Ilveggente.itUna cosa sola è cambiata in questo periodo: che il numero 46 è passato dall’altra parte della barricata mentre lo spagnolo ancora lotta, e lo fa anche abbastanza bene, in pista. E nell’ultimo weekend, dopo la strepitosa rimonta nella Sprint Race, è riuscito anche a volare al secondo posto nella classifica del Mondiale, alle spalle di Jorge Martin che è distante solamente 37 punti.