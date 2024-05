(Di martedì 28 maggio 2024) Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricordando che per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno. .

“Abbiamo chiesto al governo la riapertura dei termini della Rottamazione quater perché persistono situazioni di contribuenti impossibilitati a mettersi in regola con il fisco. E’ interesse della collettività dare questa opportunità per consentire alle tantissime imprese virtuose, che hanno subito ... fmag

Ultime ore per la rottamazione quater, venerdì la scadenza - Ultime ore per la rottamazione quater, venerdì la scadenza - Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta ... ansa

Rottamazione quater, ultime ore per versare la rata (ma c'è la tolleranza): ecco le modalità di pagamento - rottamazione quater, ultime ore per versare la rata (ma c'è la tolleranza): ecco le modalità di pagamento - Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle, ... ilmessaggero

Rottamazione cartelle, prossima rata entro il 31 maggio - rottamazione cartelle, prossima rata entro il 31 maggio - L'Agwnzia elle entrate: è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata ... italiaoggi