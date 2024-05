UFFICIALE | ELENA PIETRINI SI OPERA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) Qualche giorno fa vi avevamo comunicato la lista delle convocate da parte di Julio Velasco per la VNL e tra i nomi delle assenti spiccava quello di. La stessanei giorni scorsi si era allenata con le azzurre e dopo una serie di accertamenti medici era emersa la non idoneità a svolgere l’attività fisica a causa di un problema di salute, tanto da dover lasciare il gruppo azzurro. Purtroppo è arrivata la notizia che non volevamo, in quanto la stessadovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema che da un po’ di tempo non le sta dando pace. Ulteriori esami fisici e medici hanno confermato il problema e l’unica soluzione è quella di un intervento chirurgico che riguarda la spalla e a quanto pare parte della schiena per la nostra