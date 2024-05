UeD Mario disposto a tutto per riavere Ida e svela | Buone notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha salutato il suo pubblico, ci siamo lasciati con Ida Platano che ha chiuso ogni tipo di rapporto conCusitore. La donna, ormai, non si fida più di lui, pertanto, non ha voluto dargli l'ennesima chance. Tina Cipollari, però, ha ammesso di essere convinta che alla fine la Platano ci sarebbe cascata in quantosarebbe un abile manipolatore. Ebbene, forse l'opinionista ci aveva visto lungo, come spesso capita. In queste ore, infatti, sul web sono trapelate delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che Cusitore stia davvero facendo dipur diIda e riguadagnarsi la sua fiducia. A confermare queste indiscrezioni è stato anche il diretto interessato che, attraverso alcune Instagram Stories, si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo.

