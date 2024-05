Udinese Pozzo | Terrei Cannavaro presto parlerà con mio figlio

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo la salvezza conquistata nell’ultima giornata, grazie alla vittoria sul Frosinone, l’è pronto a blindare Fabio. A confermarlo è il patron friulano Giampaoloin un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Per quel che ha fatto è chiaro che locon miosi parleranno”, ha detto il proprietario del club che ai tifosi promette “di fare una squadra da metà classifica. E una bella festa in città a luglio, prima del ritiro”. La stagione è stata difficile: “Pensavamo di aver progettato una squadra competitiva, invece ci sono state situazioni sul campo che ci hanno penalizzato. In alcuni finali di gara abbiamo mancato di concentrazione e di certi risultati mi sono tra virgolette vergognato, è stata una stagione disgraziata”.

