Ucraina Stoltenberg arruola la Polonia | Varsavia favorevole all’uso delle armi fornite a Kiev per colpire la Russia

(Di martedì 28 maggio 2024) Davanti all’avanzatatruppe del Cremlino sul campo di battaglia, continua il pressing del segretario generale della Nato, Jens, sugli alleati affinché diano il via liberadioccidentali perin. Secondo il leader del Patto Atlantico, “inviare equipaggiamento militare anon significa fare entrare la Nato nella guerra in. Sta di fatto, però, che difendere Kharkiv,” la città al confine con la, “sarà sempre più difficile senzaobiettivi militari legittimi in territorio russo”. Un’opera di convincimento che sembra aver fatto breccia a Bruxelles, con l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, che si è detto convinto che “secondo la legge della guerra, non c’è contraddizione nel combattere contro chi mi combatte.

Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 10:03 Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha esorta to i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica a fare di più per sostenere la guerra di Kiev contro Mosca. Al settimanale The Economist il numero 1 della Nato ha dichiarato che gli alleati che ... ildifforme

L'Europa si prepara per entrare in guerra, ma nessuno ne parla. - ...dichiarazioni del segretario generale della NATO Stoltenberg, che ... aggiungendo che deve continuare il sostegno della NATO all'...ad alcuni Stati di potersi inserire nel dibattito riguardante l'uso dei ... money

LA NATO SI ESERCITA PER ATTACCHI NUCLEARI ALLA RUSSIA - L'Ucraina ha dato via libera all'arrivo di istruttori militari ... dopo le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg sull'...le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg sull'uso ... nogeoingegneria