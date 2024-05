Ucraina | Richetti ‘Tarquinio putinista mascherata da pacifista’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Tarquinio, che fa un gran parlare di pace, dimentica o finge di dimenticare, che la Nato ha operato negli ultimi 70 anni a tutela della sicurezza e della difesa degli stati. Non è certo screditando l’Alleanza Atlantica che si rafforzano i valori europei. Nel Pd è sempre più evidente la spaccatura tra chi non mette in discussione i principi delle democrazie occidentali e il sostegno a Kiev e chi sceglie la strada del putinismo mascherato da finto pacifismo”. Così Matteo, capogruppo di Azione alla Camera ed esponente della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato. L'articolo CalcioWeb. .

Elezioni Regionali ER, Azione: 'Sì a Primarie: noi candidiamo Richetti' - Elezioni Regionali ER, Azione: 'Sì a Primarie: noi candidiamo richetti' - Parla Paolo Zanca. E su Modena: 'Noi crediamo che Massimo Mezzetti abbia tutte le caratteristiche per vincere le elezioni al primo turno' ... lapressa

Crosetto ricoverato al San Carlo da Nancy, malore durante il Consiglio Supremo di Difesa - Crosetto ricoverato al San Carlo da Nancy, malore durante il Consiglio Supremo di Difesa - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa. Crosetto: «Putin ... ilgazzettino

Ue: Salvini, 'centrodestra non preferisca bombarolo Macron a Le Pen' - Ue: Salvini, 'centrodestra non preferisca bombarolo Macron a Le Pen' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - In Europa "auspico una maggioranza di centrodestra, senza sinistra, con una coalizione allargata sul modello di quanto ci ha insegnato Berlusconi. Spero che nessuno nel cen ... affaritaliani