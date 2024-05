Ucraina | Peskov ‘non è previsto alcun vertice in Arabia Saudita’

(Di martedì 28 maggio 2024) Mosca, 28 mag. (Adnkronos) – Al momento non è prevista l?organizzazione di una conferenza sull?inSaudita alla quale parteciperebbe anche la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitryal canale televisivo Rt. “Non se ne parla al momento”, ha sottolineato, smentendo la notizia di unnello Stato arabo con la partecipazione della Federazione Russa.ha ricordato che a giugno si terrà in Svizzera una conferenza sull’, dove si discuterà della guerra senza la partecipazione della Russia: “Non c’è ancora nient’altro di tangibile”, ha detto il portavoce del Cremlino. L'articolo CalcioWeb. .

