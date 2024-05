Ucraina non solo armi per Kiev | una parte della Nato vuole accelerare

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Un gruppo di paesiè pronto ad aumentare il sostegno all'e ad agire direttamente sul suolo del paese in guerra con la Russia. A delineare la svolta nel conflitto è la Bild, che fa riferimento all'orientamento di Estonia, Gran Bretagna, Polonia, Lituania e Francia. Tale linea non è .

Lorenzo Riggi di Geopolitica.info in esclusiva ai nostri microfoni: “Le parole di Stoltenberg sono molto chiare e alla fine si arriverà ad un compromesso”. La Nato , attraverso il segretario Stoltenberg, chiede un maggiore impegno agli Stati per aiutare l’Ucraina. Parole che hanno procurato ... notizie

Un passo alla volta, l’escalation in Ucraina, un tempo bollata come mera fake news, appare sempre più verosimile se non addirittura probabile. Contrariamente a quanto ci è stato fin qui raccontato, a causarla non è l’avanzata della Russia di Vladimir Putin, bensì le parole incaute dei leader ... lanotiziagiornale

Ucraina: Kiev annuncia l'arrivo di istruttori militari francesi - ucraina: Kiev annuncia l'arrivo di istruttori militari francesi - L'ucraina ha dato via libera all'arrivo di istruttori militari francesi sul suo territorio. La decisione dopo un incontro in videocollegamento tra i ministri della Difesa Umerov e Lecornu. Una mossa, ... ansa

